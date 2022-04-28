2022/04/28 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة المجتمعية توقف ٩ حالات ابتزاز الكتروني و٥ حالات عنف أسري ضمن جهودها الاستباقية في تحصين المجتمع ضد الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية (٩) حالات ابتزاز ألكتروني و(٥) حالات عنف أسري في ٧ محافظات خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة.وبينت الشرطة المجتمعية أن مفارزها في بغداد […]

ظهرت المقالة إفشال نشر صور فتيات في منصات التواصل..



والمجتمعية تصدر بياناً أولاً على ايرث نيوز.

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