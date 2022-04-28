2022/04/28 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببيان حاد اللهجة.. الكتلة الصدرية ترد على أنباء حصول اتفاق مع الإطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/28 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ببيان حاد اللهجة.. الكتلة الصدرية ترد على أنباء حصول اتفاق مع الإطار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ببيان حاد اللهجة.. الكتلة الصدرية ترد على أنباء حصول اتفاق مع الإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).