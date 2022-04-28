2022/04/28 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العذاري ينفي اتفاق التيار الصدري مع الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:28

بغداد - واع

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