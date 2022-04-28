قصف روسي لكييف.. وغوتيريش

2022/04/28 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الخميس هو وفريقه عن صدمتهم بمدى قرب الضربة الصاروخية على كييف من مكان تواجدهم.

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