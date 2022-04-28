فصل طالب من جامعة المعقل الاهلية في البصرة بسبب المثلية الجنسية (صورة)

2022/04/28 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بفصل طالب من جامعة المعقل الاهلية في البصرة بعد انتشار مقطع وهو يمارس الشذوذ الجنسي.

وقال الصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طالباً في قسم التحليلات المرضية يدعى هنودي في جامعة المعقل الأهلية فصل من الجامعة بسبب شذوذه الجنسي وانتشار مقطع وهو يمارس الجنس".

وأضاف، أن "الجامعة اتخذت قراراً بفصله بسبب المثلية الجنسية"، مبينا أن "المثلية الجنسية منتشرة في جامعة المعقل الاعلية بمحافظة البصرة".

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