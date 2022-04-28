بعد تحول سماء العراق الى حمراء.. الانواء الجوية تطمئن وتحدد موعد زوالها

2022/04/28 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، بدء موجة الغبار التي ضربت بغداد وعدد من المدن بالزوال تدريجياً.وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري، بحسب الوكالة الرسمية، إن "موجة الغبار التي ضربت العاصمة بغداد ومدناً أخرى ناتجة من الغيوم الركامية التي تنشط في فصل الربيع"، مؤكداً أن " موجات الغبار ستستمر خلال الاسبوع المقبل بفترات متقطعة وتزول سريعاً".وأشار إلى ان "العراق سيشهد خلال العام الحالي تصاعداً في حدة الغبار والعواصف الترابية نتيجة قلة الأمطار والمسطحات المائية وغياب الحزام الأخضر".

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