وثيقة: وزير الداخلية يلغي العقوبات الانضباطية لجميع المنتسبين والضباط

2022/04/28 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الخميس، بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة لجميع الضباط، والمنتسبين، والموظفين في الوزارة.وذكر الوزير بحسب وثيقة حصلت عليها “ايرث نيوز” انه “حرصا على التعامل الانساني وجهنا بالعفو عن العقوبات الانضباطية كافة لجميع الضباط، والمنتسبين، والموظفين في وزارة الداخلية، عسى أن تكون حافز لهم على عدم إعادة أخطائهم”.[…]

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