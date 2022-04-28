آبل تمكّن مالكي آيفون من إصلاح هواتفهم بأنفسهم

2022/04/29 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة آبل عن إطلاق خدمة جديدة ستساعد مستخدمي هواتف آيفون من إصلاح وصيانة هواتفهم بأنفسهم.وأشار الخبراء في الشركة إلى أن خدمة Self Service Repair التي ستتوفر حاليا في الولايات المتحدة ستوفر الكثير من الأموال على مستخدمي بعض نماذج هواتف آيفون الحديثة، وستمكنهم من صيانة وإصلاح أجهزتهم دون الحاجة للجوء إلى مراكز […]

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