الاستخبارات تعلن القبض على أحد الارهابيين العاملين ضمن صفوف داعش

2022/04/29 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الخميس، القبض على أحد الارهابيين الخطرين العاملين ضمن صفوف داعش الارهابي والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) والذي شغل عدة مناصب ارهابية ومنها :

امر سيطرة لمدة ثلاثة اشهر بمايسمى قاطع #كركوك – البو جبر ومن ثم امر سيطرة جسر الدخان ومن ثم امر سيطرة التحدي بقضاء #الحويجة حتى عام ٢٠١٦ نقل الى مايسمى الادارة العسكرية ضمن #قاطع_كركوك بصفة ناقل اسلحة ومن ثم عمل بمايسمى ديوان الجند.

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