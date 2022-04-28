خبراء يحذرون من انتشار

2022/04/29 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطبق هذا بالتحديد على أفريقيا وآسيا، القارتين اللتين كانتا بؤرتين لانتشار أمراض مميتة من البشر إلى الحيوانات أو العكس خلال العقود الماضية، منها الإنفلونزا ونقص المناعة البشرية المكتسبة وإيبولا وفيروس كورونا.

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