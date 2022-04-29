2022/04/29 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن إصابة مدني إثر انفجار داخل عجلة في مدينة الموصل.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدنياً اصيب اثر انفجار داخل عجلة نوع (اوبل فكترا) داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، مما ادى الى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث".وأضافت أن "خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدني إثر انفجار داخل عجلة في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدني إثر انفجار داخل عجلة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).