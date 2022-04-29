الإعلام الأمني توضح تفاصيل انفجار الموصل

2022/04/29 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن إصابة مدني إثر انفجار داخل عجلة في مدينة الموصل.وذكرت الخلية في بيان، أن "مدنياً اصيب اثر انفجار داخل عجلة نوع (اوبل فكترا) داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، مما ادى الى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث".وأضافت أن "خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار".

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