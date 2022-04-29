رئيس الكتلة الصدرية: التحالف الثلاثي صلب ولن تزعزعوه

2022/04/29 | 00:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي فيسبوك على جميع الأكاذيب المتداولة في بعض وسائل الاعلام حول التصريحات والتسريبات عن بعض القيادات التابعة للإطار التنسيقي والتي مفادها ان اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان سيكون انفراجة وحصول اتفاق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد ان غرض هذه الأكاذيب زعزعة التحالف الثلاثي “انقاذ وطن”.

وأضاف انه منذ اعلان سماحة السيد مقتدى الصدر مهلة شهر رمضان و حتى الآن لا يوجد اي تفاهمات سياسية ولا لقاءات جمعت التيار بالاطار.

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