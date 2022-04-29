مصافحة وابتسامة.. ولي العهد السعودي يلتقي أردوغان في جدة

2022/04/29 | 00:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، أثناء زيارة الرئيس التركي إلى المملكة

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