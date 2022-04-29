بائع مجنون ومشتري عاقل - عباس علي العلي

2022/04/29 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي وقف المنادي يدلل على المارةبضاعته غريبةفضحك البعضوأخرون لم يلتفتوا إليهظنوا ان البائع مجنونجاء الصوتيا قوممن يشتري مني خرائط الطريقوأختام المروروجواز الصراطسأبيع كل ذلك بثمن معقولما من احد مجيبولا مشتري مستجيبغير عاقل المدينةالذين يرمونه بالحجارة "أجدب" ينادونهكل ما ظهر في الطرقاتقال سيدي البائع النصوحسأشتري بضاعتك إلى الأجل ا ......





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