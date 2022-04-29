للنقاش-ملاحظات عن الحراك الحزبيّ الشيوعي في لبنان - وليام العوطة

#وليام_العوطة ملاحظات عن الحراك الحزبيّ الشيوعي في لبنان(للنقاش)1. يعيش الحراك الحزبيّ الشيوعي في لبنان أزمة مركبّة.
يمكن تلخيص هذه الأزمة بـ:a. شبه اندثار للهوية الطبقية والبرنامج السياسيّ القائم على تمثيل مصالح الطبقة العاملة وحلفائها.
بالمقابل، يغلب على الهوية الشيوعية الأيديولوجيا الوطنية الديمقراطية، وعلى البرنامج السياسيّ تمثيل مصالح الطبقة الوسطى، أو الفئات الهابطة منها، وفئات من البر ......
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