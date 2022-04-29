للنقاش-ملاحظات عن الحراك الحزبيّ الشيوعي في لبنان - وليام العوطة

2022/04/29 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليام_العوطة ملاحظات عن الحراك الحزبيّ الشيوعي في لبنان(للنقاش)‏1.‏ يعيش الحراك الحزبيّ الشيوعي في لبنان أزمة مركبّة.



يمكن تلخيص هذه الأزمة بـ:‏a‏.‏ شبه اندثار للهوية الطبقية والبرنامج السياسيّ القائم على تمثيل مصالح الطبقة ‏العاملة وحلفائها.



بالمقابل، يغلب على الهوية الشيوعية الأيديولوجيا الوطنية ‏الديمقراطية، وعلى البرنامج السياسيّ تمثيل مصالح الطبقة الوسطى، أو ‏الفئات الهابطة منها، وفئات من البر ......





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