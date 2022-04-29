2022/04/29 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع اشتباكات بالطارمية بين الجيش وداعش الإرهابي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش شن هجوما على السرية الثالثة فوج الرابع لواء 59 جيش عراقي قرب مقتربات بساتين الطابي".

واضاف، ان "حصيلة اولية للهجوم هي استشهاد جندي من الجيش".

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