تعرف على عدد ساعات النوم

2022/04/29 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كمبريدج البريطانية، أن العقل يحتاج فقط 7 ساعات من النوم المتواصل يومياً، للحفاظ على الأداء المعرفي والصحة العقلية لمرحلتي منتصف العمر والشيخوخة.وأوضحت الدراسة التي شارك بها أكثر من 500 ألف شخص، وفقاً لدورية "Nature Aging" العلمية، أن كثرة النوم مع تقدم العمر قد تؤدي إلى عدد من المشكلات: ومنها: "ضعف الإدراك، وضعف سرعة المعالجة، وضعف الانتباه البصري، وضعف الذاكرة، وضعف مهارات حل المشكلات".وأشار الباحثون إلى أهمية النوم المتواصل، حيث يتسبب تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ نتيجة النوم المتقطع في حدوث مشكلات صحية، منها: "الحد من قدرة الدماغ على التخلص من السموم، وزيادة فرصة حدوث الالتهابات الدماغية، وظهور أعراض الخرف".

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