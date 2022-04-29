2022/04/29 | 01:40 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لاستئناف ضخ الغاز الإيراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/29 | 01:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لاستئناف ضخ الغاز الإيراني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لاستئناف ضخ الغاز الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).