إصابة مدني بانفجار في الموصل

2022/04/29 | 01:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، عن إصابة شخص بانفجار داخل سيارة في الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إن “مدنيا اصيب اثر انفجار داخل عجلة نوع (اوبل فكترا) داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل مما ادى الى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث”.

واضافت أن “خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار”.

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