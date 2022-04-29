2022/04/29 | 02:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة د.صلاح العرباوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3kgK2OEZc0U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة د.صلاح العرباوي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة د.صلاح العرباوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).