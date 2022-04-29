"نفتح أبواب عهد جديد مع السعودية".. إردوغان يلتقي بالملك سلمان وولي العهد

2022/04/29 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن أنقرة "تفتح الأبواب أمام عهد جديد مع السعودية الشقيقة" بعد لقائه بالعاهل السعودي ونجله ولي العهد الأمير محمد، في أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

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