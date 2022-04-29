توضيح من شرطة نينوى بشأن انفجار الموصل

2022/04/29 | 02:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

اصدرت شرطة محافظة نينوى، الجمعة، توضيحا بشأن انفجار الموصل.

وقالت القيادة في بيان، انه "بخصوص حادث الاحتراق الذي حصل داخل فرع مطعم العباسي في منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الايسر لمدينة الموصل ، نود ان نوضح لكم ان طبيعة الحادث عبارة عن احتراق عجلة نوع ( اوبل فكترا ) محورة تعمل بنظام الغاز حسب تقرير خبراء مديرية مكافحة المتفجرات".

وأضاف انه "ادى الحادث الى احتراق العجلة مع عجلة اخرى متوقفة بالقرب منها واصابة مواطنين اثنين اصابة خفيفة ولا توجد خسائر بالارواح".

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