شاهد بالفيديو.. لماذا يحاول البعض المحافظة على الممتلكات ويرفض رفع الاكياس عنها؟

2022/04/29 | 02:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WB42LSQOYE0

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