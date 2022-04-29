الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في 3 أكشاك بمنطقة الكيارة شرقي بغداد

2022/04/29 | 02:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع في 3 أكشاك بمنطقة الكيارة شرقي بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حريقاً اندلع في 3 اكشاك سندويج بنل بسبب تماس كهربائي في منطقة الكيارة بمدينة الصدر".وأضافت أن "فرق الدفاع المدني سارعت إلى مكان الحادث وقامت باخماد الحريق".

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