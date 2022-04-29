الخارجية الأميركية تعلق على تحقيق

2022/04/29 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "الحرة" أن الولايات المتحدة ملتزمة "بمحاسبة النظام السوري على الفضائع التي ارتكبها بحق شعبه".

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