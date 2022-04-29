استشهاد جندي باشتباكات في الطارمية

2022/04/29 | 02:42 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع اشتباكات بالطارمية بين الجيش وداعش الإرهابي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش شن هجوما على السرية الثالثة فوج الرابع لواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي قرب مقتربات بساتين الطابي".

واضاف، ان "حصيلة اولية للهجوم هي استشهاد جندي من الجيش".

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