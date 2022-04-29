أمازون تسجل أول خسارة ربعية منذ 2015

2022/04/29 | 03:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شركة أمازون أول خسارة ربع سنوية لها منذ 2015، بعد تباطؤ المبيعات وارتفاع التكاليف وتعثر التسوق عبر الإنترنت وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.

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