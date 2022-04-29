قصف صاروخي يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش

2022/04/29 | 03:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في بلدة بوروديانكا بضواحي كييف بتاريخ 28 نيسان/ابريل 2022 © ا ف ب سيرغي سوبينسكي كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – للمرة الأولى منذ قرابة أسبوعين، تعرّضت كييف مساء الخميس لقصف صاروخي تزامن مع زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي استنكر “عبثية” الحرب في القرن […]

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