تمشيط الأراضي الأوكرانية لإزالة الألغام

2022/04/29 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهرين من القصف الروسي..خبراء الألغام الأوكرانيون يمشطون الحقول لإزالتها

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