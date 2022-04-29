كيف أفقرت الحركات الإسلامية شعوبَها؟

2022/04/29 | 04:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتكي الكثيرون في بعض الدول العربية والإسلامية من ضعف وضعهم الإقتصادي والفقر وغلاء الأسعار وغير ذلك من المشاكل الناتجة عن ضعف الإقتصاد.

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