2022/04/29 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الروسية تستهدف كييف خلال زيارة غوتيريش

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