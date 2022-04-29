الولايات المتحدة.. توجه لحظر السجائر المنكهة بالنعناع

2022/04/29 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي إيه"، الخميس، مقترحا لحظر السجائر بنكهة النعناع ونكهات الأخرى، في انتصار كبير لمناصري مكافحة التدخين.

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