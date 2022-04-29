قلق أميركي من تأخر تشكيل الحكومة العراقية

2022/04/29 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هناك مبادرة أميركية لتسريع تشكيل الحكومة العراقية؟

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