حكومة البيرو تخطط لشراء محاصيل

2022/04/29 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة البيرو عن مخطط يستمر على مدار عام لشراء كامل المحاصيل غير الشرعية لنبات الكوكا التي تعد المكون الأساسي لصناعة الكوكايين، وذلك في إطار معركتها ضد إنتاج وتهريب المخدرات.

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