أول تغريدة لأردوغان من السعودية وتعليق على صور لقاء الملك سلمان ومحمد بن سلمان

2022/04/29 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلسلة صور وتعليقات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد، الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة.

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