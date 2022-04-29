تعرف على العلامات والأعراض المنذرة بسرطان الجلد

2022/04/29 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يقول الأطباء إن معرفة علامات الإصابة بالسرطان يمكن أن يكون منقذا للحياة، حيث يمكن علاج المرض، خاصة إذا تم اكتشافه مبكرا.لكن الكثير من الناس لا يدركون كيف يمكن أن يبدو سرطان الجلد، وعلامات التحذير التي يجب الانتباه لها.وهناك أشكال مختلفة من سرطان الجلد تندرج بشكل عام ضمن الأورام غير الميلانينية والورم […]

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