أوكرانيا تحدد هوية 10 جنود من مرتكبي جرائم الحرب في بوتشا

2022/04/29 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت أوكرانيا أسماء 10 جنود روس يزعم انهكم ارتكبوا جرائم حرب في بوتشا التي احتلتها القوات الروسية لمدة شهر، على ما نقلت صحيفة "الغارديان".

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