ولي العهد السعودي وإردوغان يبحثان تطوير علاقات السعودية وتركيا

2022/04/29 | 08:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في جدة في 28 نيسان/ابريل 2022 © إعلام الرئاسة التركية/ا ف ب مورات سيتين موهور الرياض (أ ف ب) – بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في جدة الخميس، خلال أول زيارة للزعيم التركي للمملكة منذ […]

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