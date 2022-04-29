2022/04/29 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرانك_غارسيا مقابلة مع فرانك غارسيا هيرنانديز أجراها بابلو أوبريناري وميلتون دوليوننشرت المقابلة باللغة الانكليزية في موقع صوت اليسار بتاريخ 27 شباط/فبراير 2022، نقلها عن الاسبانية سكوت كوبر مع بعض الاختصارات.



—في آخر شهر كانون الأول/ديسمبر، أجرى عضوان من الفصيل التروتسكي، بابلو أوبريناري وميلتون دوليون، مقابلة مع فرانك غارسيا هيرنانديز، عالم الاجتماع الكوبي، والمؤرخ الماركسي، والاختصاص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليسار النقدي في كوبا - فرانك غارسيا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليسار النقدي في كوبا - فرانك غارسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).