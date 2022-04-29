البراجماتية بدلالاتها النافية للموقف الأخلاقي - فؤاد الصلاحي

2022/04/29 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_الصلاحي معنى ذلك الإشارة إلى أسلوب العمل واتخاذ القرارات ونمط العلاقات والتفاعلات بين الدول والحكومات او بين الافراد ..



فالبراجماتية pragmatism في مضمونها الفلسفي تسعى الى تحقيق الأهداف بدون النظر في الأسلوب والمنهج ومعنى ذلك اننا ممارسة سياسية لا تحكمها قيم ولا مبادئ بل مصالح " النفعية " وهذا الامر جيد في صورته العامة لكن التحليل في مضمونه ودلالاته يكشف لنا أمور أخرى ..فالمصالح المراد تحقيقها ......





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