السفير الإيراني لدى موسكو: موسكو وطهران تتعاونان بغض النظر عن الوضع في العالم

2022/04/29 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الجمعة، أن موسكو وطهران تواصلان التعاون بينهما في مجال الغذاء بغض النظر عن الوضع حول أوكرانيا.وقال السفير في حديثه لوسائل إعلام روسية، إنه “بغض النظر عن الظروف الجديدة نعمل مع موسكو، وتتركز جهودنا على مواصلة التعاون في إطار حسن الجوار”.وكان كل من صندوق […]

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