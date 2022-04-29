أسلوب تحية أردوغان لمحمد بن سلمان والعناق في السعودية يثير تفاعلا

2022/04/29 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخير للمملكة.

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