قتلى بتفجير شاحنتين شمالي أفغانستان

2022/04/29 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال مسؤول إن قنبلتين انفجرتا على متن شاحنتين صغيرتين لنقل الركاب في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان، مما أسقط ما لا يقل عن تسعة قتلى.

ووقع التفجيران في أعقاب انفجار بمسجد في المدينة نفسها الأسبوع الماضي، مما أودى بحياة 11 شخصا، فيما تجد أفغانستان صعوبة في مواجهة زيادة هجمات عصابات داعش بعد انسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم القائد العسكري في مزار الشريف: "وُضعت القنبلتان داخل الشاحنتين وقُتل تسعة وأُصيب 13 بجروح نتيجة لهذين التفجيرين".

ووقعت انفجارات الأسبوع الماضي في مدرسة ثانوية بمنطقة غرب كابول، مما أدى إلى مقتل ستة على الأقل.

المصدر: سكاي نيوز

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