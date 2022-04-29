2022/04/29 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع عبارات “عيد ميلاد سعيد” باللغتين الإيطالية والإنجليزية، أهدى الجيش الأميركي سيدة إيطالية كعكة عيد ميلاد، أمس الخميس، بدلا من تلك التي أكلها الجنود الأميركيون عندما دخلوا بلدتها خلال إحدى المعارك الأخيرة في الحرب العالمية الثانية.ميري ميون، التي ستحتفل بعيد ميلادها التسعين، اليوم الجمعة، ذرفت الدموع عندما تلقت الكعكة في حفل أقيم […]

ظهرت المقالة قصة كعكة من الحرب العالمية الثانية..



عادت لصاحبتها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة كعكة من الحرب العالمية الثانية.. عادت لصاحبتها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة كعكة من الحرب العالمية الثانية.. عادت لصاحبتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).