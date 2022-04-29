الكنديون يخططون لفرض عقوبات على الجرائم “القمرية”

2022/04/29 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت قناة تلفزيون “CBC” أن الحكومة الكندية أحالت إلى البرلمان تعديلات على القانون الجنائي تتعلق بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة على سطح القمر.ويضع القانون الجنائي الكندي بالفعل رواد الفضاء الكنديين الذين قد يرتكبون جرائم أثناء رحلاتهم إلى محطة الفضاء الدولية نصب عينيه، وأي عمل غير مشروع ارتكب هناك يعد كما لو أنه ارتكب في […]

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