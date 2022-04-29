2022/04/29 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من خطاب أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن في البيت الأبيض والذي تناول فيه الأزمة الأوكرانية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداول فيديو تلعثم بايدن في حديث عن بوتين والأوليغارش بالبيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداول فيديو تلعثم بايدن في حديث عن بوتين والأوليغارش بالبيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).