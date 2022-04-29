أعمال التجديد تبعد برشلونة عن ملعبه “كامب نو”

2022/04/29 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، خوض مبارياته البيتية في موسم 2023-2024 خارج ملعبه “كامب نو”، الذي سيخضع لإصلاحات شاملة.وأوضح النادي في بيان نشره على موقعه، أمس الخميس، أن الفريق سيخوض مبارياته البيتية في موسم 2023-2024 على ملعب “لويس كومبانيس” المملوك لبلدية برشلونة، قبل العودة إلى “كامب نو” في موسم 2024-2025 وأشار “البارسا” إلى […]

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