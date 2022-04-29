عودة الصدامات في المسجد الأقصى وسقوط 12 جريحا

2022/04/29 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت صدامات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى جرح 12 شخصًا، صباح الجمعة، في باحة المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

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