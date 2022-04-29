تعرف على عدد ساعات النوم “الذهبية” للحفاظ على الصحة العقلية

2022/04/29 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كمبريدج البريطانية، أن العقل يحتاج فقط 7 ساعات من النوم المتواصل يومياً، للحفاظ على الأداء المعرفي والصحة العقلية لمرحلتي منتصف العمر والشيخوخة.وأوضحت الدراسة التي شارك بها أكثر من 500 ألف شخص، وفقاً لدورية “Nature Aging” العلمية، أن كثرة النوم مع تقدم العمر قد تؤدي إلى […]

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